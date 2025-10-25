Un'ora con buona personalità, un finale un po' in affanno. Il risultato è un pareggio a reti bianche (0-0) che muove troppo poco una classifica deficitaria. E del resto senza fare gol non si vince e la Torres non segna da cinque partite.

Sul campo della neopromossa il tecnico Pazienza ha varato un nuovo modulo con la difesa a quattro: Idda e Antonelli centrali, come terzini Mercadante e Zecca, che però si è fatto male inseguendo un pallone ed è uscito dopo 8 minuti cedendo il posto a Fabriani.

Al 25' Brentan lancia Fabriani che sul fondo mette in mezzo, ma nessun compagno ci arriva. Al 40' Mercadante ruba palla a Zappella nella trequarti, affonda a sinistra e mette in mezzo dove Musso devia, ma viene contrastato da Cristini davanti alla porta.

La ripresa si apre con una palla di Carboni per Mastinu a sinistra, assist per Musso a centro area che viene tirato giù per un braccio da Esempio, ma per l'arbitro era in fuorigioco e la decisione non cambia neppure dopo aver visto il var. Al 52' traversone centrale di Zappella per Zuppel che di testa colpisce da pochi metri, ma Zaccagno respinge. Al 58' cross calibrato di Mastinu ma l'incornata di Musso è debole. All'85' Mulè tenta la sforbiciata in mischia: alto. Bernardotto al 95' rimette in mezzo anziché tirare: pericolo scampato.

