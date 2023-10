Non è al completo la capolista Torres, ma nelle ultime tre settimane ha dimostrato di riuscire a mascherare assenze anche importanti. Dovrà farlo probabilmente pure domani pomeriggio al “Vanni Sanna” (inizio alle 14.30) contro la Spal.

La squadra di Ferrara veleggia un punto sopra la zona playout e ha un attacco che ha realizzato solo 9 reti in dieci turni, segnandone due soltanto contro la Lucchese, nel pareggio casalingo. In trasferta, a parte il colpaccio sul campo della Juventus Next Gen, è stata battuta da Cesena, Recanatese e Arezzo.

Proprio perché la Spal è formazione che punta solo a salvarsi c'è da aspettarsi un'avversaria che starà ben abbottonata dietro, intasando di uomini la propria metà campo.

La Torres ha due assenze certe (Idda e Zecca) e due giocatori in dubbio, perché solo domani si capirà se Liviero e Giorico hanno recuperato dai problemi fisici che li tengono fermi da tre settimane. Pronto al rientro invece Diakite che potrebbe sostituire uno tra Scotto e Fischnaller per farli rifiatare.

