«E' una partita complessa, delicata», ha sottolineato il tecnico Michele Pazienza nel presentare il match di domani pomeriggio contro la Sambenedettese al “Vanni Sanna”, con inizio alle 14.30.

«Il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, ma nel calcio contano i risultati e spetta a me lavorare per ottenerli, solo la vittoria può darci l'energia per continuiare a lavorare per crescere» ha detto l'allenatore rossoblù, conscio che il terzultimo posto in classifica ha creato una situazione precaria, perché se la società crede nel progetto è altrettanto vero che non può sopportare a lungo una Torres al terzultimo posto.

La Sambenedettese arriva con la solidità del quinto posto (11 punti), l'imbattibilità in trasferta e circa duecento tifosi al seguito. «Nel reparto offensivo la Sambenedettese ha giocatori che ripartono velocemente e attaccano bene la profondità, dovremo stare attenti nella fase di nostro possesso”.

Per quanto riguarda gli assenti, ancora out per infortunio Mastinu, Stivanello, Lattanzio e probabilmente pure Mercadante, oltre allo squalificato Nunziatini. Hanno ripreso a lavorare coi compagni sia il portiere Zaccagno, sia l'attaccante Musso.

