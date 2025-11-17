Un primo tempo molto incoraggiante sul piano del gioco e non solo per il gol ritrovato, ma anche una classifica che rimane molto precaria. Nelle ultime quattro stagioni non era mai accaduto che le squadre della zona playout raccogliessero così pochi punti. La Torres è penultima con soli 8 punti e la zona tranquilla è già distante 7 punti, perché il Pontedera ha vinto.

Meglio non guardare la graduatoria a questo punto, anche perché dopo la disastrosa partenza, sarà un cammino duro e lunghissimo quello che può portare ad evitare gli spareggi salvezza. Non bastera probabilmente il girone d'andata, dove sono rimaste solo cinque giornate.

Le prossime due trasferte, a Livorno e Rimini, saranno fondamentali se si vuole iniziare la risalita. E questo presuppone il ritorno alla vittoria che manca da tredici partite, dal primo turno di campionato.

Il tecnico Alfonso Greco ha concesso praticamente tre giorni di riposo dopo il pareggio col Perugia per 1-1. La squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. Una mossa sagace a livello psicologico, perché i giocatori hanno bisogno di staccare la testa da una situazione pesante, per poi riprendere a lavorare con meno tossine mentali.

© Riproduzione riservata