Era uno spareggio quello della Slovacchia di Adam Obert contro la Germania, ma a Lipsia è finita con un pesantissimo punteggio tennistico. I tedeschi, che si sarebbero qualificati direttamente ai Mondiali anche in caso di pareggio per la miglior differenza reti, hanno chiuso i conti già dal primo tempo: 6-0 il risultato finale, una clamorosa dimostrazione di forza.

La serataccia della Slovacchia comincia al 18’, quando su cross di Kimmich a centro area Woltemade di testa fa 1-0. Solissimo l’attaccante della Germania, con Obert distante qualche metro e impossibilitato a intervenire. Al 29’ filtrante di Goretzka per Gnabry, che si inserisce in mezzo alla difesa ospite e raddoppia. Simile al tris al 36’, quando Wirtz lancia centralmente Sané che non ha problemi a presentarsi davanti al portiere per batterlo. Un erroraccio di Škriniar (di gran lunga il peggiore in campo l’ex Inter) al 41’ regala palla a Wirtz sulla sinistra, cross al centro e Sané fa doppietta con la difesa della Slovacchia ferma a guardare.

La ripresa è un semplice conto alla rovescia per la festa della Germania, che tuttavia non smette di segnare. Lo fa al 67’ con un destro di Baku, al termine di una giocata in orizzontale palla a terra al limite dell’area. E ancora al 79’ col debuttante Ouédraogo, appena entrato, con un tiro (deviato da Škriniar) su assist di tacco di Sané. La Slovacchia dovrà provare a qualificarsi ai Mondiali tramite i playoff di fine marzo: il sorteggio è giovedì alle 13, in semifinale la nazionale di Obert non potrà affrontare l’Italia.

© Riproduzione riservata