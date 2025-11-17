Buone notizie per il Cagliari dal primo allenamento della settimana, dopo il weekend libero lasciato da Fabio Pisacane alla squadra complice la sosta per le nazionali. Dei sei infortunati, la metà sono rientrati subito in gruppo: si tratta di Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, che hanno smaltito i loro problemi fisici e sono così da considerarsi recuperati. Hanno invece proseguito i lavori individuali Giuseppe Ciocci e Alessandro Deiola, per i quali l’obiettivo è riaverli in gruppo nei prossimi giorni in modo da renderli convocabili per Cagliari-Genoa sabato alle 15. Così resterebbe come indisponibile il solo Andrea Belotti.

All’allenamento di questo pomeriggio hanno partecipato anche due dei sette nazionali, Elia Caprile e Marco Palestra, che sono i primi a essere tornati in Sardegna. Il portiere è reduce dalla settimana passata con l’Italia, chiusa con due tribune alla sua prima convocazione, il difensore invece ha lasciato in anticipo il gruppo dell’Under-21 perché squalificato per la partita di domani col Montenegro (dove rimane invece a disposizione Riyad Idrissi, l’altro convocato del Cagliari). Caprile e Palestra hanno lavorato con la squadra.

La seduta di ripresa del Cagliari è stata dedicata inizialmente alla tecnica, a seguire serie di esercitazioni per lo sviluppo del possesso palla e una partita giocata su campo ridotto. Domani i rossoblù torneranno al Crai Sport Center di Assemini di mattina (non sono ancora previsti ulteriori rientri dei nazionali).

