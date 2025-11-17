L’eurogol di Deiola fa il bis: candidato anche per il Gran Galà del calcio AicLa prodezza in Cagliari-Venezia trova un'altra nomination dopo quella al Puskás Award: sfida anche Barella
Dopo quella di quattro giorni fa al Puskás Award, la splendida rete di Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia dello scorso 18 maggio trova un'altra candidatura. È quella alla competizione "Vota il Gol" del Gran Galà del calcio, l'evento organizzato dall'Aic (Associazione Italiana Calciatori) che si terrà il prossimo lunedì 1 dicembre a Milano. Nell'occasione, saranno premiati i protagonisti della stagione 2024-2025.
Il premio si assegna tramite i voti online, con le votazioni sul sito grangala.assocalciatori.it valide fino alle 23.59 di domenica 23 novembre. Per il Puskás Award, invece, la deadline è la stessa ora di mercoledì 3 dicembre sul sito della Fifa, con la possibilità di scegliere tre degli undici gol valutandoli come primo, secondo e terzo.
Con Deiola, per il Gran Galà del calcio sono candidati anche il cagliaritano Nicolò Barella (Inter-Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna-Genoa), Matías Soulé (Parma-Roma), Gustav Isaksen (Napoli-Lazio), Ché Adams (Empoli-Torino), Ylber Ramadani (Lecce-Torino), Moise Kean (Fiorentina-Genoa) e Charles De Ketelaere (Atalanta-Verona).