Il primo movimento sul mercato di gennaio riguarda il ruolo dell'esterno. La Torres ha ceduto in prestito fino al termine di questa stagione Andrea Pelamatti alla Recanatese. L'esterno classe 2004, proveniente dalla Primavera dell'Inter potrebbe debuttare da avversario già domenica nel match al "Vanni Sanna" contro la Recanatese che apre il girone di ritorno.

Il diciannovenne è stato ceduto in prestito per avere maggiore spazio e continuare la sua crescita nel primo anno da professionista. La squadra sassarese punta su un esterno più esperto e si attende solo la firma per l'annuncio dell'ingaggio di Eyob Zambataro, esterno di 25 anni cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e in forza al Lecco dove ha ottenuto la promozione in serie B da protagonista.

Zambataro non ha trovato spazio nel campionato cadetto ma in serie C rappresenta un'ottima alternativa agli esterni Zecca e Liviero.

© Riproduzione riservata