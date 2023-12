Di nuovo prima. Anche se bisognerà attendere la gara di domani tra Perugia e Cesena. Intanto nell’ultima gara del girone d’andata la Torres batte l’ostico Pineto 1-0 e scavalca i romagnoli. E’ bastata la rete di Scotto per vincere una gara dove nel secondo tempo i rossoblù hanno rischiato un po’ troppo, ma va bene anche così.

Partenza bruciante della Torres: al 3’ lancio centrale per Ruocco che scatta benissimo e il difensore De Santis lo atterra colpendolo da dietro. Potrebbe starci il rosso per fallo da ultimo uomo, ma l’arbitro decide per il giallo. È punizione dal limite che il capitano Scotto calcia ad aggirare la barriera, infilando la palla a destra per il vantaggio.

I rossoblù potrebbero raddoppiare, ma Fischnaller arriva male su un paio di traversoni invitanti dei compagni. In ogni caso il Pineto combina pochissimo e si affida spesso ai lanci a scavalcare il centrocampo.

Nella ripresa il Pineto prende iniziativa e si rende decisamente pericoloso. Potrebbe chiuderla comunque la Torres al 59’ su azione a percussione e tiro di Zecca che finisce sul palo sinistro, poi riprende Fischnaller che conferma la serata opaca tirando sul portiere. Il Pineto ha almeno due occasioni per pareggiare, una con Germinario che sfiora il palo sinistro, l’altra con Jambe che al 93’ si ritrova la palla tra i piedi ma da pochi metri calcia malissimo.

