In vista del derby tra Olbia e Torres, arriva, puntualmente, l’ordinanza del sindaco Settimo Nizzi per garantire la sicurezza all’interno e nei pressi dello stadio “Nespoli”, dove si giocherà domani alle 20.45 la partita valida per la 3ª giornata del campionato di Serie C.

«Il 16 settembre 2023 si terrà al Bruno Nespoli la partita di calcio Olbia-Torres Sassari. Abbiamo quindi adottato l’ordinanza per garantire la sicurezza durante la serata tanto attesa dai tifosi e dalla città in generale», spiega il primo cittadino di Olbia.

Dalle ore 18.45 alle ore 24.00, a tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, all’interno dell’area perimetrale in un raggio di 500 metri dagli ingressi dell'impianto sportivo Bruno Nespoli, sono vigenti i seguenti divieti:

- detenzione, consumo, vendita e somministrazione sia in forma fissa che ambulante di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi;

- somministrazione, vendita per asporto, consumo e detenzione di bevande in bottiglie di vetro, lattine ed in contenitori tetra brik ed in qualsiasi altro contenitore che possa costituire pericolo;

- i pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante, dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica;

- è vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere lungo le aree pubbliche indicate, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.

