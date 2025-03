Scatteranno il 4 maggio i playoff di Serie C, per la promozione in B. Nel primo turno della fase a gironi (gara secca) gli accoppiamenti riguarderanno le squadre classificate dalla quinta alla decima posizione. Nel secondo turno (7 maggio, altra partita secca) si affronteranno le vincenti ed entreranno in lizza le formazioni che si sono classificate al quarto posto.

La Torres è attualmente terza e, se mantiene questa posizione, entreranno in gioco le tre formazioni che hanno chiuso al terzo posto più la vincitrice della Coppa Italia. Lo scontro sarà su gare di andata e ritorno e gli accoppiamenti saranno stabiliti per sorteggio. Le due partite del primo turno della fase nazionale si disputeranno l'11 e 14 maggio. Le vincenti si affronteranno nel secondo turno il 18 e 21 maggio.

Le quattro vincenti dei playoff nazionali accederanno alla Final Four, dove gli accoppiamenti saranno ancora definiti col sorteggio. Le semifinali sono in calendario il 25 e il 28 maggio. Le finali per la promozione in Serie B si disputeranno il 2 e il 7 giugno.

