Come contro la Juventus, a segnare l’1-0 per il Cagliari è stato Luca Mazzitelli. Ma stavolta il centrocampista ha aperto una vittoria dilagante, il trionfale 4-0 sul Verona che vale il terzo successo di fila dei rossoblù. «Sono contento, abbiamo sbloccato una partita difficile e siamo stati bravi a spingere e portarla a casa dando continuità. Dobbiamo continuare così», esulta il numero 4.

Mazzitelli è stato premiato come Player of the Match dalla Lega Serie A. «Sapevamo che era una partita importante, perché era una finale contro il Verona che ha messo in difficoltà tante avversarie. Siamo contentissimi di come è finita e adesso ce la godiamo».

Tre giorni fa, Pisacane ha compiuto 4-0. Stasera il Cagliari lo ha festeggiato in campo: «Non poteva esserci regalo migliore», ha concluso Mazzitelli.

