Cagliari in vantaggio 2-0 contro il Verona al termine del primo tempo. All’Unipol Domus ancora in gol Mazzitelli, come con la Juventus, su un’ottima giocata di squadra, raddoppia Kılıçsoy in sforbiciata.

Per la terza partita consecutiva, Pisacane schiera la stessa formazione: 4-3-3 per i rossoblù, con Palestra più avanzato. Subito ammonito Sarr, al 6’ per un fallo in attacco su Mazzitelli. Al 9’ rischia Caprile su una rimessa laterale, la sponda di testa di Valentini lo supera ma c’è Luperto appostato quasi sulla linea a evitare pericoli. La partita la fa l’Hellas, pericoloso al 18’ con un’apertura sulla destra per Orban il cui tiro da dentro l’area finisce fuori.

Il Cagliari si fa vedere per la prima volta al 19’, e sfiora il gol. Su punizione di Esposito respinta al limite dell’area, Mazzitelli va in acrobazia e la sua conclusione è splendida ma altrettanto fa Perilli con un prodigio tuffandosi sulla sua destra per deviare il pallone in corner. Primo cambio al 29’ e per il Verona, Gagliardini esce molto dolorante (sospetto problema a una costola) e al suo posto entra Lovrić, ingaggiato ieri dall’Udinese.

Il Cagliari passa in vantaggio al 36’, con un’azione corale strepitosa. Tutto parte – ancora una volta – da Palestra, che sulla linea di fondo salta Valentini e Frese per poi mettere in mezzo, dove il pallone viene lasciato a Obert il cui colpo di tacco libera Mazzitelli per un sinistro che si insacca fra palo e portiere. Sempre più al centro del progetto rossoblù il numero 4, a maggior ragione dopo l’addio di Prati: è il suo secondo gol dopo quello alla Juventus due sabati fa (nell’altra porta).

Dopo l’1-0, Caprile viene impegnato da un tiro da fuori di Slotsager, mentre al 45’ Esposito manda alto dal limite dopo una giocata di Palestra. Nel terzo dei tre minuti di recupero controcross di Esposito, Kılıçsoy si coordina con una splendida sforbiciata e segna: l’assistente dà fuorigioco, il Var segnala che è buono ed è 2-0 con cui si va al riposo.

