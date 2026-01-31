Non è entrato a referto Sebastiano Esposito, ma nel 4-0 del Cagliari al Verona ha fornito a Kılıçsoy l’assist per il momentaneo 2-0. «Ha fatto un grandissimo gol», le parole del numero 94 sul compagno. «Sono contento per lui e per la squadra: oggi abbiamo fatto una grande partita».

Per il Cagliari è la terza vittoria consecutiva, la più rotonda. «Ci divertiamo dentro e fuori dal campo», dice Esposito. «C’è un grande clima, il gruppo è l’ideale e ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni».

Oltre a divertirsi per la vittoria, Esposito scherza e rivela un dialogo con Pisacane: «Prima di Firenze gli avevo chiesto dei giorni liberi, lui ha fatto una promessa e adesso vediamo se la mantiene».

