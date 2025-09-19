Serie C: assegnati definitivamente i numeri di maglia della TorresBen 29 i giocatori nell'organico rossoblù
Dalla numero 1 del portiere Petriccione alla 99 del sassarese Fois. I giocatori della Torres nella Stagione 2025-26 sono 29, considerati pure i giovani col contratto di apprendistato professionalizzante. Ecco i numeri di maglia.
Portieri: 1 Petriccione, 12 Zaccagno, 22 Marano.
Difensori: 2 Scheffer, 3 Mercadante, 14 Idda, 23 Antonelli, 5 Biagetti, 30 Fabriani, 32 Lattanzio, 46 Frau, 73 Stivanello.
Centrocampisti: 4 Brentan, 6 Nunziatini, 8 Masala, 10 Mastinu, 16 Sala, 21 Carboni, 24 Giorico, 26 Dumani, 27 Zambataro, 77 Zecca.
Attaccanti: 7 Di Stefano, 9 Musso, 11 Diakite, Lunghi 20, 25 Bonin, 70 Starita, 99 Fois.