Penultima giornata di campionato e tanti verdetti da definire, tra le squadre che accederanno ai playoff e chi, invece, dovrà affrontare lo spareggio per salvarsi. Giocano tutte alle 14, in contemporanea, tranne la sfida tra le due squadre già promosse in Serie A, Frosinone-Genoa, in campo alle 16.15. Ecco il programma completo, con le designazioni arbitrali tra parentesi.

Ascoli-Cosenza 1-1 (2’ D’Orazio, 36’ Buchel)

Bari-Reggina 1-0 (45’ Folorunsho)

Benevento-Modena 2-1 (19’ Diaw, 30’ Ciano, 45’+2’ Foulon)

Brescia-Pisa 1-1 (53’ Bisoli, 79’ Masucci)

Cagliari-Palermo 2-1 (16’ Segre, 25’ Deiola, 64’ Lapadula)

Como-Ternana 3-1 (32’ rig. Favilli, 62’ Vignali, 70’ Da Cunha, 77’ Chajia)

Spal-Parma 0-1 (75’ rig. Vazquez)

Sudtirol-Cittadella 1-1 (47’ Antonucci, 69’ Odogwu)

Venezia-Perugia 3-2 (26’ Pierini, 42’ Carboni, 60’ Ellertsson, 64’ Luperini, 78’ rig. Casasola)

Frosinone-Genoa 3-2 (14’ Badelj, 29’ Mazzitelli, 45’+1’ Boloca, 77’ Borrelli, 90’+2’ Gudmunsson)

Classifica

Frosinone 77, Genoa 70, Bari 65, Sudtirol 58, Parma 57, Cagliari 57, Venezia 49, Palermo 48, Reggina 47 (-5), Pisa 47, Ascoli 47, Como 46, Modena 45, Ternana 43, Cittadella 42, Cosenza 40, Brescia 39, Perugia 36, Spal 35, Benevento 35.

