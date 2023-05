Patteggia un punto di penalizzazione il Parma, ne riceve altri quattro la Reggina: adesso il regolare svolgimento dei playoff di Serie B, nelle date già definite, è in bilico: potrebbero slittare per via dei ricorsi che la società calabrese ha intenzione di presentare.

Per gli uomini di Inzaghi altri quattro punti in meno, dopo i tre già tolti lo scorso 17 aprile, come definito dal Tribunale Federale Nazionale nell'udienza di oggi. In aggiunta, tre mesi di inibizione per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club, Paolo Castaldi. La motivazione è, in particolar modo, legata al mancato pagamento degli stipendi di diversi tesserati, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio, e per il permanere del mancato pagamento (al 16 marzo scorso) di quelli di novembre e dicembre 2022.

La Reggina, ultima squadra della zona playoff, scivola adesso a 42 punti ossia +4 su quella playout. Ma l'11 maggio ci sarà il ricorso alla Corte Federale d'Appello. Il Cagliari, invece, aggancia il Parma al quinto posto in Serie B, pur rimanendo formalmente sesto avendo gli scontri diretti a sfavore, per una penalizzazione di un punto inflitta ai gialloblù. A seguito dell'accordo raggiunto con la Procura Federale, il Parma riceve la sanzione di un punto di penalizzazione per il mancato versamento delle ritenute Irpef (relative alla mensilità di febbraio) entro il termine del 16 marzo. Ammenda, in aggiunta, di 4.000 euro nei confronti del presidente Kyle Krause e dell'amministratore delegato Oliver Krause.

Classifica Serie B

Frosinone 71

Genoa 67 (-1)

Bari 61

Südtirol 54

Parma 51 (-1)

Cagliari 51

Pisa 46

Ascoli 46

Venezia 45

Palermo 45

Modena 44

Como 43

Ternana 43

Reggina 42 (-7)

Cittadella 38

Brescia 38

Cosenza 38

Perugia 36

SPAL 35

Benevento 32

