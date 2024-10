L’ultima volta che una partita di Serie A è stata trasmessa in chiaro risale al 13 aprile 1996, Juventus-Sampdoria. Da lì in avanti soltanto pay tv tra satellite, digitale terrestre e da qualche anno streaming. Ora Dazn segna un nuovo momento di svolta nella diffusione del campionato: martedì 29 ottobre, alle 20.45, trasmetterà in chiaro Milan-Napoli della decima giornata, l’unico turno infrasettimanale della stagione, subito dopo Cagliari-Bologna (visibile su Dazn e Sky) e Lecce-Verona che si giocheranno alle 18.30.

Un’opportunità che rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 della Serie A, che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Dopo aver inserito il proprio indirizzo email, i tifosi potranno seguire la partita in diretta streaming, sia tramite il sito desktop/mobile sia da Smart Tv. La visione di Milan-Napoli da parte di account gratuiti senza abbonamento Dazn sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

La formazione Dazn schierata per raccontare questo evento vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni in telecronaca, insieme a Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19.45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Inoltre, Dazn Serie A Show si accenderà eccezionalmente nel post partita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. Proprio Ferrara che quel 13 aprile 1996 scese in campo per giocare quel Juventus-Sampdoria ultima partita disputata in chiaro, chiudendo un ciclo per la storia della Serie A in tv e che ora, da talent e voce tecnica di Dazn, ne riaprirà simbolicamente un altro.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta: «Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande».

(Unioneonline/r.sp.)

