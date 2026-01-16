Nuovamente in campo senza soluzione di continuità: dopo il recupero delle partite rinviate per la Supercoppa, la Serie A riparte immediatamente con la 21esima giornata di campionato. 

Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 16 gennaio

Pisa-Atalanta ore 20.45

Sabato 17 gennaio

Udinese-Inter ore 15

Napoli-Sassuolo ore 18

Cagliari-Juventus ore 20.45

Domenica 18 gennaio

Parma-Genoa ore 12.30

Bologna-Fiorentina ore 15

Torino-Roma ore 18

Milan-Lecce ore 20.45

Lunedì 19 gennaio

Cremonese-Verona ore 18.30

Lazio-Como ore 20.45

Classifica

Inter 46

Milan 43

Napoli 40

Juventus 39

Roma 39

Como 34

Atalanta 31

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Pisa 13

Verona 13

