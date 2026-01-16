Serie A, si torna in campo con Pisa-Atalanta. L’Inter a Udine, il Milan riceve il LecceRisultati, marcatori e classifica della 21esima giornata di campionato
Nuovamente in campo senza soluzione di continuità: dopo il recupero delle partite rinviate per la Supercoppa, la Serie A riparte immediatamente con la 21esima giornata di campionato.
Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 16 gennaio
Pisa-Atalanta ore 20.45
Sabato 17 gennaio
Udinese-Inter ore 15
Napoli-Sassuolo ore 18
Cagliari-Juventus ore 20.45
Domenica 18 gennaio
Parma-Genoa ore 12.30
Bologna-Fiorentina ore 15
Torino-Roma ore 18
Milan-Lecce ore 20.45
Lunedì 19 gennaio
Cremonese-Verona ore 18.30
Lazio-Como ore 20.45
Classifica
Inter 46
Milan 43
Napoli 40
Juventus 39
Roma 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Pisa 13
Verona 13
(Unioneonline)