La trentesima giornata di Serie A prosegue dopo la vittoria del Napoli in casa del Cagliari: per le prime della classifica l’Inter capolista va a Firenze, il Milan ospita il Torino.

Venerdì 20 marzo

Cagliari-Napoli 0-1 (2’ McTominay)

Genoa-Udinese (ore 20.45)

Sabato 21 marzo

Parma-Cremonese (ore 15)

Milan-Torino (ore 18)

Juventus-Sassuolo (ore 20.45)

Domenica 22 marzo

Como-Pisa (ore 12.30)

Atalanta-Verona (ore 15)

Bologna-Lazio (ore 15)

Roma-Lecce (ore 18)

Fiorentina-Inter (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 68

Napoli 62

Milan 60

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Torino 33

Genoa 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18

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