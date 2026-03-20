Serie A: il Milan riceve il Torino, l’Inter va in casa della FiorentinaLe partite della trentesima giornata con risultati, marcatori e classifica
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La trentesima giornata di Serie A prosegue dopo la vittoria del Napoli in casa del Cagliari: per le prime della classifica l’Inter capolista va a Firenze, il Milan ospita il Torino.
Venerdì 20 marzo
Cagliari-Napoli 0-1 (2’ McTominay)
Genoa-Udinese (ore 20.45)
Sabato 21 marzo
Parma-Cremonese (ore 15)
Milan-Torino (ore 18)
Juventus-Sassuolo (ore 20.45)
Domenica 22 marzo
Como-Pisa (ore 12.30)
Atalanta-Verona (ore 15)
Bologna-Lazio (ore 15)
Roma-Lecce (ore 18)
Fiorentina-Inter (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 68
Napoli 62
Milan 60
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Torino 33
Genoa 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18