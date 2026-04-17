Il Cagliari giocherà stasera a Milano contro l’Inter per aprire la trentatreesima giornata di Serie A, ma nel frattempo è uscito il calendario della trentacinquesima, ossia del quartultimo turno di campionato. In programma, nel primo weekend di maggio, c’è la sfida tutta rossoblù sul campo del Bologna: si giocherà domenica 3 alle ore 12.30.

Da ora in poi, ogni giornata delle tre rimanenti senza calendario sarà resa nota a blocchi. La trentaseiesima la prossima settimana, una volta che si conosceranno le finaliste di Coppa Italia (in programma mercoledì 13 maggio), vedrà Cagliari-Udinese. La trentasettesima (Cagliari-Torino) e la trentottesima (Milan-Cagliari), ossia penultima e ultima, prevedono la contemporaneità dei campi per le squadre che lottano per gli stessi obiettivi. Motivo per cui potranno essere rese note solo una volta completato il turno precedente.

Questo il programma della trentacinquesima giornata di Serie A.

Pisa-Lecce venerdì 1 maggio ore 20.45

Udinese-Torino sabato 2 maggio ore 15

Como-Napoli sabato 2 maggio ore 18

Atalanta-Genoa sabato 2 maggio ore 20.45

Bologna-Cagliari domenica 3 maggio ore 12.30

Sassuolo-Milan domenica 3 maggio ore 15

Juventus-Verona domenica 3 maggio ore 18

Inter-Parma domenica 3 maggio ore 20.45

Cremonese-Lazio lunedì 4 maggio ore 18.30

Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio ore 20.45

© Riproduzione riservata