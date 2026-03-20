Serie A, il calendario dalla 32ª alla 34ª giornata: Inter-Cagliari venerdì 17Definiti anticipi e posticipi di campionato, con le partite dei rossoblù di aprile
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La Lega Calcio Serie A ha appena annunciato il calendario delle partite dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. Per il Cagliari, si tratta degli impegni in casa contro la Cremonese dell’ex Marco Giampaolo (appena subentrato a Davide Nicola), sul campo dell’Inter e di nuovo alla Domus con l’Atalanta. Aprile, dopo la sosta, inizierà invece alla vigilia di Pasqua in trasferta col Sassuolo. Questo il programma completo.
Serie A – 32ª giornata
Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20.45
Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15
Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15
Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18
Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20.45
Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12.30
Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15
Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18
Como-Inter domenica 12 aprile ore 20.45
Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20.45
Serie A – 33ª giornata
Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18.30
Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20.45
Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15
Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18
Napoli-Atalanta sabato 18 aprile ore 20.45
Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12.30
Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15
Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18
Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20.45
Serie A – 34ª giornata
Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20.45
Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15
Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18
Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20.45
Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12.30
Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15
Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18
Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20.45
Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18.30
Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20.45