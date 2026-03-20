La Lega Calcio Serie A ha appena annunciato il calendario delle partite dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. Per il Cagliari, si tratta degli impegni in casa contro la Cremonese dell’ex Marco Giampaolo (appena subentrato a Davide Nicola), sul campo dell’Inter e di nuovo alla Domus con l’Atalanta. Aprile, dopo la sosta, inizierà invece alla vigilia di Pasqua in trasferta col Sassuolo. Questo il programma completo.

Serie A – 32ª giornata

Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20.45

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20.45

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12.30

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18

Como-Inter domenica 12 aprile ore 20.45

Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20.45

Serie A – 33ª giornata

Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18.30

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20.45

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18

Napoli-Atalanta sabato 18 aprile ore 20.45

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12.30

Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20.45

Serie A – 34ª giornata

Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20.45

Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15

Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18

Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20.45

Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12.30

Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15

Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18

Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20.45

Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18.30

Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20.45

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