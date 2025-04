Il Cagliari giocherà in casa del Como sabato 9 maggio alle ore 15. È il calendario della trentaseiesima giornata, appena definito dalla Lega Serie A. Per i rossoblù – che stasera alle 20.45 saranno impegnati sul campo del Verona – trasferta contro una squadra già salva in uno degli anticipi di campionato. All’andata finì 1-1: era la seconda giornata, il 26 agosto.

Questo il programma completo, che sarà aperto dalla prima delle due partite tra Milan e Bologna: le due squadre, oltre che in Serie A, si sfideranno mercoledì 14 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Como-Cagliari sabato 10 maggio ore 15 (Dazn)

Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18 (Dazn)

Empoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45 (Dazn/Sky)

Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.30 (Dazn)

Verona-Lecce domenica 11 maggio ore 15 (Dazn)

Torino-Inter domenica 11 maggio ore 18 (Dazn/Sky)

Napoli-Genoa domenica 11 maggio ore 20.45 (Dazn)

Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18.30 (Dazn)

Atalanta-Roma lunedì 12 maggio ore 20.45 (Dazn)

