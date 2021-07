Ripartire dal finale dello scorso campionato, da quell’entusiasmo e da quella convinzione. “Ma con la nostra identità di gioco, dobbiamo essere sempre propositivi e fare noi la gara, in tutti i campi e con grande rispetto. Ma anche con grande convinzione”.

Le parole sono di Leonardo Semplici, al terzo giorno di lavoro nel ritiro di Pejo.

Veti sui giocatori in uscita? Impossibile metterne, “in questo momento la situazione è difficile per le casse di tutti i club, con la pandemia è difficile dire di no a certe proposte, per chiunque”.

La rosa: “Stiamo provando diverse soluzioni, ci manca ancora qualcosa in qualche ruolo e ci stiamo adattando: stiamo cercando giocatori e soluzioni che facciano al nostro caso".

L’obiettivo non è di quelli ambiziosi, come detto anche ieri da Giulini: “E’ la salvezza, poi vedremo quel che riusciremo a fare”.

I singoli: “Radja è importantissimo, ma bisogna fare anche altre considerazioni. Sarei felice se potesse tornare. Godin? La qualità non si discute, ma il momento storico è quello che è”. Su Nandez: “Ha molto mercato, per me li terrei tutti ma vogliamo valorizzare anche chi ha giocato di meno la scorsa stagione".

Uno di questi è il giovane difensore polacco Walukiewicz, che proprio con l’arrivo di Semplici ha perso il posto da titolare: “Puntiamo su di lui e cercheremo di valorizzare il suo potenziale, ma sta a lui meritarsi il resto”.

Semplici è contento dell’arrivo di Strootman: “Un grande giocatore, con grande personalità, si adatta al nostro gioco”. Simeone e Pereiro al momento sono ancora rossoblù: “Simeone può fare molto bene, mi piacerebbe che rimanesse perché messo nelle condizioni giuste può dare tanto. Pereiro ha grande qualità, tra infortuni e Covid è incappato in una stagione sfortunata”.

La sorpresa dell’anno per Semplici potrebbe essere il più giovane, Cavuoti, centrocampista all’’occasione anche trequartista, classe 2003: “Un ragazzo di prospettiva, ma non mettiamogli troppa pressione addosso”.

Il modulo? “Siamo partiti da un’idea di 3-4-2-1, ma stiamo provando anche la difesa a quattro”.

L’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici

