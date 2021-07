"La situazione di Nainggolan è simile a quella di Godin. Stiamo parlando di contratti che in questo momento sono anacronistici. Per Radja non è una trattativa semplice: non è stato possibile averlo subito in ritiro. Ma speriamo che possa tornare presto in questo gruppo".

Lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dal ritiro della squadra a Pejo, parlando della prossima stagione.

Per i rossoblù il campionato inizierà con un match in casa contro lo Spezia il 22 agosto.

Per la stagione l'obiettivo "resta la salvezza - ha detto in conferenza stampa - in continuità con il finale della scorsa. Prima deve arrivare la salvezza, poi possiamo pensare ad altro".

"Si parte dall'attaccamento alla maglia dimostrato nell'ultima parte di stagione e inseriremo pochi giocatori - ha proseguito -. Godin? L'anno scorso l'Inter ha contribuito, ma è cambiato tutto, nessuno pensava che gli stadi sarebbero rimasti chiusi. Le casse ne risentono. Il dialogo col giocatore c'è, ma è una situazione particolare. Lui ha contribuito alla salvezza, mi spiace: è la situazione che è cambiata".

"Per Nandez non ci ha contattato nessun club - ha detto ancora Giulini - da un lato non poter vendere un pezzo pregiato ci penalizza, però l'idea di ripartire da Cragno e Nandez può essere stimolante. Comunque non possiamo cedere giocatori nel finale di mercato perché c'è poco tempo per trovare i sostituti".

"Un'occasione presa al volo è Strootman: due anni di prestito sono coperti per più del 70% dal Marsiglia. Vorrebbe concludere qui la carriera. Simeone? Se arrivasse un'offerta congrua potrebbe partire. Ma questa proposta non è arrivata", ha spiegato ancora Giulini.

Il presidente rossoblù ha, infine, parlato di sondaggi per Lykogiannis, ma anche di una possibile conferma di Walukiewicz: "L'allenatore vuole puntare su di lui".

(Unioneonline/F)

