In semifinale di Champions ci sarà il derby di Milano. Dopo lo 0-2 dell’andata, l’Inter pareggia 3-3 con il Benfica a San Siro e ottiene il ticket per una qualificazione che potrebbe aprire scenari interessantissimi. Non foss’altro perché una squadra italiana giocherà di sicuro la finale.

La sblocca come all’andata un grande Nicolò Barella, quindi il pari di Aursnes serve solo per impaurire il pubblico nerazzurro. Nella ripresa rimettono le cose a posto Lautaro e Correa, con un gran tiro. Antonio Silva di testa accorcia le distanze all’86 e Musa pareggia nel recupero, ma non cambia la sostanza. Finisce 3-3 e il popolo nerazzurro esulta, nonostante il pari in extremis.

In Europa League oggi tocca alla Juve, che alle 21 affronta lo Sporting per i quarti di finale. Mourinho chiama a raccolta alla stessa ora all’Olimpico il popolo giallorosso: per la Roma è in palio col Feyenoord c’è la semifinale. Obiettivo che, sempre alle 18.45, dopo l’1-4 dell’andata, spera di festeggiare al Franchi la Fiorentina contro il Lech Poznan.

