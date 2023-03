Lunghissima squalifica per Musa Kuyateh, centrocampista del Decimo 07 (Seconda Categoria): un anno e mezzo, dovrà stare lontani dai campi fino all'1 settembre 2024. Nella partita giocata domenica contro il Perdaxius, stando al rapporto arbitrale, all'87' ha ingiuriato e colpito con uno schiaffo al volto l'arbitro che lo aveva appena espulso per doppia ammonizione. Un episodio grave, del quale lo stesso giocatore si è scusato così come il presidente del Decimo 07 Claudio Salis a nome della società, ma che complice la condotta violenta all'indirizzo di un arbitro comporta una squalifica a tempo di minimo un anno. Il direttore di gara ha sospeso l'incontro e si è dovuto recare al Pronto Soccorso del Brotzu, dove gli sono stati diagnosticati trauma mandibolare destro e acufeni all'orecchio destro con una prognosi di due giorni clinici. La partita, che il Perdaxius già vinceva 1-2 sul campo, ha visto lo 0-3 a tavolino col Decimo 07 ritenuto oggettivamente responsabile.

Razzismo. Sempre domenica scorsa in Seconda Categoria, in Villagrande-Isuledda l'arbitro ha ravvisato degli insulti razzisti da parte del pubblico di casa nei confronti di un calciatore avversario. In questo caso la sanzione è una giornata a porte chiuse ma con la sospensione (la società ha un periodo di prova di un anno). Non ha invece la condizionale il Siniscola, che dovrà giocare una partita a porte chiuse con 200 euro di multa per un altro episodio di razzismo, avvenuto sabato nella partita del Campionato Under-17 contro l'Arzachena. Anche in questo caso si parla di insulti dei tifosi di casa verso un giocatore avversario che, una volta sostituito, continuava a essere oggetto di epiteti razzisti in tribuna.

Rissa. In Promozione A, al termine di Cortoghiana-Orrolese 2-3, è scoppiata una rissa. Per questo motivo squalificati per due giornate il tecnico di casa Fabio Piras, quello ospite Marco Marcialis e i calciatori Mattia Pinna (Cortoghiana), Cristian Scardanzan (Cortoghiana) e Mirko Atzeni (Orrolese).

Anticipi. Complice il turno infrasettimanale di ieri nessun anticipo in Eccellenza, dove la tredicesima giornata di ritorno sarà tutta domenica alle 15 (Sant'Elena-Nuorese si gioca a Villa San Pietro). In Promozione sabato sette partite: nel Girone A alle 15 Asseminese-Andromeda (a Siliqua), Cortoghiana-Castiadas e Villasimius-La Palma, nel B alle 15.30 Santa Giusta-Paulese e alle 16 Abbasanta-Tonara, nel C Bonorva-Macomerese e Porto Torres-Stintino.

