È ormai fatta per lo scambio di portieri tra Cagliari e Napoli. Elia Caprile, classe 2001, in arrivo al Cagliari, mentre Simone Scuffet sarà presto a disposizione di Antonio Conte, secondo del suo concittadino Alex Meret.

La formula è quella dello scambio dei prestiti, per il club di Tommaso Giulini c’è la possibilità di riscattare Caprile a una cifra che si aggira intorno agli otto milioni.

Fissate per domani le visite e mediche e le firme. Il portiere, che Nicola ha già allenato lo scorso anno a Empoli, arriverà stanotte e dovrebbe essere a disposizione già sabato per la trasferta contro il Milan.

Scuffet aveva da poco riconquistato il posto da titolare e ieri è stato decisivo nei tre punti ottenuti a Monza, quando al 95’ ha deviato in maniera provvidenziale uno strano cross di Birindelli che aveva assunto una traiettoria velenosissima e si stava infilando in rete. Ma non è un segreto che i portieri del Cagliari quest’anno non siano stati una garanzia di continuità, di qui l’arrivo di un giovane di ottime speranze come Caprile.

(Unioneonline/L)

