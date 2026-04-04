Sassuolo-Cagliari, le pagelle rossoblù: Obert e Sulemana, errori pesantissimiGli errori del difensore (al 93’) e del centrocampista (sul 2-1) pesano come un macigno
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Il Cagliari perde 2-1 a Reggio Emilia col Sassuolo ed è una sconfitta più che preoccupante in ottica salvezza: nelle pagelle pesa – inevitabilmente – il pessimo secondo tempo dei rossoblù.
Caprile 6
Resta fermo a guardare sul gran tiro di García.
Zé Pedro 5,5
Il 2-1 arriva dalla sua zona, ma la responsabilità è di Sulemana.
(dal 38’ st Kılıçsoy sv)
Mina 5,5
Sfortunato nella respinta sui piedi di García che vale l’1-1.
Juan Rodríguez 5
Il fallo al limite su Thorstvedt avvia la serie di azioni che portano all’1-1.
Palestra 6
Fa tante cose buone sulla fascia, viene servito pochissimo nella ripresa.
Adopo 5
Ha la prima occasione della partita, si fa parare il tiro.
(dal 44’ st Zappa sv)
Gaetano 6
Esce scontento: visto l’errore di Sulemana, aveva ragione lui.
(dal 30’ st Sulemana 5)
Causa la sconfitta del Cagliari perdendo un pallone banale appena entrato.
Deiola 5,5
Rientro da titolare con 90’ in campo.
Obert 5,5
Si divora il 2-2 calciando alto: altro errore pesantissimo dopo il rosso di Pisa.
Esposito 6
Come all’andata segna, ma il Cagliari perde 2-1.
(dal 44’ st Mendy sv)
Folorunsho 5,5
Dà a Esposito la palla con cui nasce il rigore.
(dal 29’ st Borrelli 5,5)
Non è ancora in forma e si vede.
Pisacane 5
Secondo tempo disarmante, con la Cremonese sarà un dentro o fuori.