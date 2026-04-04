La ricerca dei tre punti per passare una Pasqua più tranquilla in ottica salvezza. È l’obiettivo con cui il Cagliari si presenta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per far ripartire la Serie A dopo la sosta per le nazionali. Alle 15, Fabio Pisacane rilancia Alessandro Deiola: è questa la novità principale di formazione, col tecnico che ieri aveva spiegato che tutti i convocati dovessero pensare di poter partire titolari. Il centrocampista di San Gavino è alla prima da titolare nel 2026, dopo i 17’ finali col Napoli di rientro dal (doppio) infortunio.

In panchina si rivedono Gennaro Borrelli e – soprattutto – Andrea Belotti. Il primo è fuori dal 31 gennaio, curiosamente l’ultima vittoria dei rossoblù (contro il Verona), il secondo addirittura dal 27 settembre quando si era procurato la grave lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro contro l’Inter. Possibili opzioni a gara in corso, mentre non c’è Leonardo Pavoletti che di Sassuolo-Cagliari sarebbe stato un ex. Davanti Sebastiano Esposito supportato da Michael Folorunsho, in difesa (con Alberto Dossena squalificato) spazio a Zé Pedro, Yerry Mina e Juan Rodríguez. Torna Adam Obert a sinistra.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la radiocronaca in diretta con commenti e interviste nel dopogara.

Sassuolo (4-2-3-1): Murić; Walukiewicz, Idzes, Romagna, García; Thorstvedt, I. Koné; Berardi, Volpato, Laurienté; Pinamonti.

In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Nzola, Matić, Fadera, L. Moro, W. Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe, Muharemović.

Allenatore: Fabio Grosso

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, S. Esposito.

In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Kılıçsoy, Raterink, Belotti, Albarracín, I. Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Mendy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

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