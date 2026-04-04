Vittoria per 1-2 all’andata e per 2-1 al ritorno. Il Sassuolo ha bissato il successo di fine ottobre col Cagliari ed è salito così a 42 punti in classifica, abbondantemente salvo e atteso da un tranquillo finale di stagione. «Il nostro obiettivo è quello di fare un bel campionato ed essere sempre ambiziosi», la valutazione dell’allenatore Fabio Grosso. «Possiamo anche alzare l’asticella, ma dobbiamo rimanere bravi a calibrare».

Il primo tempo del Sassuolo è stato negativo, ma dopo l’intervallo i neroverdi hanno avuto gioco facile. «Siamo scesi in campo con un altro approccio, creando con il trequartista e il mediano», dice Grosso. «Nel primo tempo avevamo iniziato bene, poi abbiamo perso dei palloni e il Cagliari ha imposto il suo gioco. Poteva anche raddoppiare, ha fatto meglio di noi».

A decidere il match è stato Pinamonti. «Credo sia uno dei migliori centravanti italiani a disposizione», commenta Grosso, proseguendo un dibattito che va avanti da martedì sera dopo la sconfitta della Nazionale in Bosnia.

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