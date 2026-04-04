Come all’andata Sebastiano Esposito ha fatto gol al Sassuolo, ma poi il Cagliari ha perso 2-1. Una gioia effimera per l’attaccante, che ha sbloccato il risultato alla mezz’ora su rigore da lui stesso conquistato. «Chiediamo scusa ai tifosi, che sono venuti in massa e fanno sacrifici enormi per spostarsi alla Sardegna», il suo dispiacere. «È stata una brutta sconfitta, anche se nel primo tempo abbiamo fatto bene. Non so come spiegarlo».

Per il Cagliari questa è la quarta sconfitta consecutiva, la zona retrocessione si avvicina sempre più. Esposito non vuole mollare, nonostante il periodo buio prolungato: «Sicuramente nelle ultime partite, per tutti, ogni punto pesa. Dobbiamo rialzarci ed essere più compatti di prima, siamo uno splendido gruppo ma quanto fatto sino a oggi non basta. Serviranno ancora più sacrifici per raggiungere la salvezza, ci prendiamo le nostre responsabilità e chiediamo scusa anche al mister».

Sebastiano Esposito oggi ha segnato il rigore del momentaneo 0-1, mentre il fratello minore Francesco Pio martedì ha sbagliato il primo della serie che ha condannato l’Italia in Bosnia. «Ma penso che non sia il momento di parlare né della Nazionale né dei nostri rigori», taglia corto il numero 94 del Cagliari sul parallelo fra i due.

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