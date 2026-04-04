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Bel primo tempo del Cagliari, che va al riposo avanti di un gol contro il Sassuolo: lo 0-1 dell’intervallo è firmato da un rigore di Esposito alla mezz’ora.

Il Cagliari si schiera con un 3-5-2, col rientro di Deiola a centrocampo (prima da titolare nel 2026). E il numero 14, sulla prima giocata del match, riceve subito un duro fallo da Pinamonti. Sulla punizione palla dentro per Adopo, controllo e tiro in area parato da Murić. Dalla parte opposta, al 5’, Thorstvedt manda fuori di poco su un cross respinto da Mina. Proprio Deiola, nel frattempo ripresosi, al 10’ raccoglie al limite dell’area su giocata di Palestra con suggerimento per Adopo ma vede il suo destro murato.

È il Cagliari a fare la partita. Al quarto d’ora ancora Palestra per Adopo, cross deviato buono per Esposito ma sul suo tiro si immola l’ex Romagna. L’azione prosegue e sempre Esposito prova la rovesciata, palla alta. Tolta una punizione di Berardi parata senza problemi da Caprile (17’, non era nemmeno un tiro in porta ma un cross) il Sassuolo non si fa mai vedere nell’area rossoblù, con la squadra di Pisacane che gestisce il gioco. E al 22’, su corner di Esposito, vede un colpo di testa di Mina respinto quasi nell’area piccola.

Al 26’ Folorunsho serve Esposito centralmente, bella giocata a liberarsi di Idzes che per fermarlo tocca il pallone con la mano favorendo la parata di Murić: rigore evidente, ma Chiffi in diretta non se ne accorge. Il Var lo richiama – anche dopo molto – e fa giustizia, perché l’intervento è palese. Dal dischetto va lo stesso Esposito, Murić intuisce il tiro alla sua destra e tocca ma non basta: 0-1 al 30’. L’attaccante bissa così il gol segnato all’andata.

Palestra, rientrato dalla drammatica spedizione dell’Italia, al 34’ sfonda sulla destra e serve al centro per Esposito, che anziché fare velo verso Adopo prolunga col tacco: l’azione sfuma ed era un’ottima opportunità, perché il numero 8 si sarebbe trovato solo a centro area. Al 42’, invece, Deiola appena dentro l’area trova sul suo sinistro la parata di Murić. Per il Sassuolo chance su piazzato al 44’, Laurienté calcia direttamente in porta da sinistra e Caprile controlla che la palla esca sopra la traversa. Si va al riposo dopo tre minuti di recupero, dove al 46’ Berardi calcia su angolo trovando una deviazione.

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