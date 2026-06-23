A 46 anni Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna FC e sarà ufficialmente tesserato come giocatore. Lo rende noto il club romagnolo che milita in Serie C.

L'annuncio ufficiale nel corso di un evento a Miami in cui «verrà celebrato l'ingaggio del fuoriclasse brasiliano e il nuovo capitolo del Ravenna FC di Ignazio Cipriani».

«Nuovi colori, lo stesso sorriso - ha dichiarato Ronaldinho -. Non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!».

(Unioneonline)

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