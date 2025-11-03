serie a
Roma, rinviati gli esami per Dybala rinviati a domani: si teme una lesioneL'argentino uscito dopo il rigore sbagliato contro il Milan
Esami rimandati a domani per Paulo Dybala.
L'argentino, uscito ieri dopo il calcio di rigore sbagliato nella gara con il Milan, nel tirare il penalty ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra che preoccupa tutti in casa Roma.
Si teme una lesione, ma per degli accertamenti bisognerà aspettare la giornata di domani.
