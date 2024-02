Ancora una sconfitta in trasferta e ancora tanti gol incassati per il Cagliari, battuto 4-0 dalla Roma.

Per la partita di stasera all'Olimpico Claudio Ranieri aveva pensato un altro piano, che non ha potuto mettere in pratica beccando lo svantaggio dopo appena un minuto: «È saltato tutto, poi la Roma si è dimostrata molto più forte di noi. Complimenti a loro ma noi dobbiamo reagire: una squadra che si deve salvare deve tirare fuori gli attributi e fare di più», l'amarezza del tecnico a fine partita.

Come spesso successo in stagione, il Cagliari ha sofferto terribilmente i calci piazzati: «Abbiamo preso diversi gol come stasera, dai calci d'angolo tre gol e un calcio di rigore. Gli equilibri sono un'altra cosa, perché quando rimani 0-0 puoi provare a impensierire l'avversario: oggi non ci siamo riusciti, merito della Roma. Abbiamo corso tanto a vuoto, anche per la qualità dei giocatori loro che trovavano sempre due uomini liberi. Avevamo messo a presidiare il centrocampo con tre giocatori, più tre difensori e due punte. Avevamo otto giocatori centrali, ma non arrivavamo mai perché loro facevano girare il pallone velocemente». Una battuta sull'aver ritrovato De Rossi, un anno dopo l'incrocio in panchina in Cagliari-Spal 2-1: «Complimenti, ha preso una squadra forte e la sta facendo giocare bene. Ora è finito il riscaldamento e troverà altre squadre, gli auguro ogni bene».

Rialzare la testa. Una vittoria nelle ultime otto partite per il Cagliari, ma Ranieri non vuole buttarsi giù: «Il segnale sono i ragazzi che si allenano sempre a mille all'ora. Sapevamo che sarebbe stata dura, è più dura del previsto perché molte volte i gol li prendiamo per demerito nostro. E questo non va bene». Ora arriva l'altra capitolina, sabato alle 15 alla Domus. «Dobbiamo cercare di far punti contro Lazio e Napoli, sappiamo che saranno partite difficilissime ma è importante prendere ancora di più fiducia. Dobbiamo lottare fino in fondo, ma è importante prendere intanto qualche punto». Nonostante il 4-0, Ranieri ha una buona parola per Mina al suo esordio col Cagliari: «Mi sembra un giocatore che lega bene il reparto».

