Per Roma-Cagliari, con calcio d’inizio posticipato alle ore 16 per la concomitanza con la Maratona, Davide Nicola è costretto a cambiare modulo. Questo per via delle tre assenze che hanno ridotto all’osso la batteria di esterni a disposizione dei rossoblù: sono fuori Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa, coi primi due che si sono infortunati in partita (contro Genoa e Bologna rispettivamente) e l’ultimo che ha accusato un fastidio muscolare nell’allenamento di mercoledì. La certezza, annunciata ieri dal tecnico in conferenza stampa, è il ritorno da titolare di José Luis Palomino: non giocava dall’11 gennaio, contro il Milan. Ma il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, definibile anche come 3-5-1-1.

Con Palomino giocheranno – ovviamente – Yerry Mina e Sebastiano Luperto, a completare il terzetto difensivo. Sulle fasce obbligati Tommaso Augello e Nadir Zortea, non essendoci alternative (in panchina Mattia Felici e Adam Obert). Ma le novità grosse per Roma-Cagliari sono anche in mezzo, dove è possibile un rilancio di Matteo Prati: col 4-2-3-1 il centrocampista non ha praticamente mai avuto spazio (due spezzoni di partita nel 2025), con una mediana a tre può riprendersi il posto come non accadeva dal 29 ottobre. Con lui Michel Adopo e Alessandro Deiola, mentre può stare fuori Antoine Makoumbou. Sulla trequarti Nicolas Viola, in appoggio a Roberto Piccoli.

Di fronte c’è il grande ex Claudio Ranieri, che anche ieri ci ha tenuto a mandare un saluto al suo glorioso passato. Per lui i dubbi riguardano Paulo Dybala, affaticato, e da ultimo Lorenzo Pellegrini che nelle ultime ore ha avuto l’influenza. L’arbitro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì. Queste le probabili formazioni di Roma-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 16, su unionesarda.it il live della sfida e su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Olimpico seguita dal post partita con tutti i commenti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Lo. Pellegrini, Dybala; Shomurodov. Allenatore: C. Ranieri.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore: Nicola.

