Il Cagliari è partito per Roma senza Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa, non convocati da Davide Nicola. I tre giocatori saranno indisponibili per la sfida di domani (ore 16) contro i giallorossi del grande ex Claudio Ranieri, tutti e tre per infortunio. Luvumbo si è fermato due settimane fa a Bologna, Coman nella scorsa gara di Serie A contro il Genoa e Zappa ha accusato un fastidio muscolare nell’allenamento di mercoledì. Sicura la presenza dal 1’ di José Luis Palomino, annunciata in conferenza stampa.

Nella lista, con soli 22 giocatori, il tecnico ha inserito il difensore della Primavera Andrea Cogoni. Il classe 2006 era già andato in panchina nella partita di inizio febbraio contro la Lazio e mercoledì era in campo nella storica vittoria per 2-0 dei ragazzi di Fabio Pisacane, che battendo la Juventus si sono qualificati alla finale di Coppa Italia Primavera contro il Milan. E, sempre a proposito della squadra Under-20, è stato inserito il portiere Velizar-Ilia Iliev (che proprio oggi ha firmato il suo primo contratto da professionista) al posto di Giuseppe Ciocci.

Questi i ventidue convocati di Nicola per Roma-Cagliari: calcio d’inizio domani alle ore 16 allo Stadio Olimpico. L’arbitro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì.

Portieri: Elia Caprile, Velizar-Ilia Iliev, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Andra Cogoni, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

