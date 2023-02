La fascia da capitano al braccio e la palla di una delle ultime occasioni, la punizione uscita di un soffio dopo l'espulsione di Hristov. Marko Rog ci ha provato fino all'ultimo, ma non è riuscito a guidare il Cagliari al ritorno alla vittoria in trasferta. «Dobbiamo fare meglio in zona gol», l'ammissione a fine partita.

«Ranieri ci ha dato tranquillità ed entusiasmo, noi dobbiamo continuare a seguirlo. È stata una gara difficile e complicata, come tutte: ci dispiace per non averla vinta, ma l'approccio è stato giusto. Ora stiamo diventando solidi e concediamo poco, però dobbiamo essere più pericolosi in attacco».

Per il centrocampista croato c'è comunque la soddisfazione perché si sta riprendendo dal punto di vista fisico: «Mi è mancata la continuità quest'anno, anche quando stavo per tornare ho avuto qualche altra piccola cosa e non sono mai riuscito a giocare spesso. Spero adesso di non fermarmi più». In vista del Genoa una sicurezza: «Dobbiamo fare punti, speriamo mercoledì».

© Riproduzione riservata