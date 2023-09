Finisce 0-0 la prima partita della Champions League 2023/24 del Milan.

I rossoneri dominano in lungo e in largo il Newcastle dell’ex Tonali (applauditissimo a San Siro) ma non riescono a trovare il gol complici un po’ la sfortuna un po’ la scarsa lucidità, anche e soprattutto di Leao, negli ultimi 20 metri.

La squadra di Pioli molto meglio sul piano del gioco rispetto al tracollo nel derby, ma non riesce a risollevarsi e a trovare quei tre punti che l’avrebbero fatta partire col piede giusto nel girone di ferro di questa Champions.

E al termine di una partita conclusa con 25 tiri a 6 (8 a 1 nello specchio), al 95’ il Milan rischia persino di capitolare. Ci pensa Sportiello, entrato al posto dell’infortunato Maignan (out per infortunio anche Loftus Cheek) a dire no alla conclusione dal limite di Longstaff.

