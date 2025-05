Cecilia Rodriguez è incinta: lo ha annunciato lei stessa nel giorno della Festa della Mamma con un post su Instagram in cui lei e il compagno Ignazio Moser accarezzano amorevolmente la pancia.

«Ciao topolina – scrive Cecilia, che ha conosciuto Moser nel 2017 al Grande Fratello Vip e lo ha sposato l’anno scorso - come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi… La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… – conclude, rivelando il nome della bambina -. A presto piccola Clara Isabel». E poi: «Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui».

«Clara Isabel – scrive la madre di Cecilia, Veronica Cozzani -. I nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all'infinito e oltre. Mia benedizione».

Cozzani ha due nipotini, Luna Marì e Santiago, i figli che Belen Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Tra le centinaia di commenti manca proprio quello di Belen, che non ha messo neanche like al post. Sembra che tra le due non corra buon sangue: secondo Vanity Fair si sarebbero viste per l'ultima volta a Pasqua, poi più nulla per «le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia».

