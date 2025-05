La qualificazione ai quarti dei playoff è stata compromessa dall'umilante 7-1 di Bergamo, ma la Torres domani deve congedarsi dal pubblico del "Vanni Sanna" (inizio ore 20) con una prestazione all'altezza del buon campionato disputato. I tifosi che hanno deciso di andare comunque allo stadio vanno ripagati con una prova di carattere e orgoglio. Tanto più che domani per diversi rossoblù, tecnico compreso, sarà la gara dei saluti.

Sperare in un successo con 6 reti di scarto per ribaltare la situazione rientra nel campo dei miracoli, ma è invece legittimo attendersi una gara di grande determinazione e soprattutto con i necessari accorgimenti tattici, per evitare che la velocità delle punte bergamasche affetti la difesa come fatto nel primo match.

Il silenzio stampa della squadra non aiuta a capire quali psosono essere le scelte del tecnico Greco, ma di sicuro fabriani o Idda sostituiranno dametto, mentre se Giorico recupera a centrocampo, Mastinu potrà fare il trequartista alle spalle di Fischnaller e uno tra Nanni o Zamparo per avere un assetto più equilibrato.

© Riproduzione riservata