Terzo tentativo per conquistare la Serie B, dove la Torres non è mai arrivata prima. Domani alle 20 a Bergamo contro l'Atalanta Under-23 gara d'andata degli ottavi dei playoff di Serie C, mercoledì il ritorno al "Vanni Sanna". In caso di parità di risultati e reti, passa ai quarti la squadra sassarese in quanto meglio piazzata.

È il terzo playoff che disputa il club rossoblù. Il primo nella stagione 2005-2006 quando venne eliminata subito dal Grosseto di Allegri: doppio 1-0. L'anno scorso da vice capolista la Torres è entrata ai quarti ma è stata eliminata dal Benevento (1-0 e 0-0 i risultati).

Domani si affrontano la squadra più giovane (i nerazzurri hanno 21,5 anni di media) e quella più esperta (28-29 anni di media per i rossoblù) nonché due attacchi capaci di segnare a raffica. L'Atalanta Under 23 ha addirittura realizzato 65 gol, miglior dato dell’intera Serie C insieme al Padova. Tutto da vedere il duello tra il bomber serbo Vlahovic, che ha segnato 19 gol più i 2 dei playoff, e Fischnaller, che ha chiuso la stagione regolare a quota 14.

