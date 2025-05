Campionato Primavera ormai agli sgoccioli e il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara per l'ultima della regular season. La Lega Serie A ha reso noti gli orari del trentottesimo turno e i rossoblù scenderanno in campo sabato 17 maggio alle ore 13. L'avversario di giornata sarà l'Udinese, ultimo in classifica.

Per gli isolani quella di sabato è una partita importantissima, dove vincere sarà d'obbligo se si vuole alimentare ancora la speranza playoff. Ma guadagnare i tre punti non è l'unica cosa che conta. Vinciguerra e soci dovranno anche sperare nelle sconfitte delle dirette concorrenti Milan e Hellas Verona, che giocheranno in contemporanea con i cagliaritani rispettivamente contro Genoa e Monza. Sarà un rush finale infuocato.

