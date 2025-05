Con 18 località premiate con la Bandiera Blu, la Sardegna si piazza al settimo posto in Italia. Prima è la Liguria con 32 località. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education per le spiagge e le località turistiche che rispettano criteri di qualità ambientale, educativa e di gestione sostenibile.

Ecco l’elenco per la Sardegna: Mari Pinatu e il Poetto a Quartu Sant’Elena; Maladroxia e Coa Cuaddus a Sant’Antioco; Torregrande a Oristano; Porto Ferro, Porto Palmas e Rotonda di Platamona a Sassari; Spiaggia Marina di Sorso; Sacro Cuot/Ampurias a Castelsardo; Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu a Badesi; Spiaggia Lunga Isola Rossa, Cala Sarraina a Trinità d’Agultu e Vignola; Lu Chiscinagghju ad Aglientu; La Marmorata, Conca Verde, Rena Bianca, Rena di Levante-Zia Culmuba (Capo Testa) a Santa Teresa Gallura; Tegge, Porto Lungo, Isola di Caprera a La Maddalena; Palau Vecchio; La Cinta a San Teodoro; Baia di Budoni; Porto Frailis e Lido di Cea a Tortolì; Bucca e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina a Bari Sardo.

La Fee Italia, La Foundation for Environmental Education, che assegna i riconoscimenti, ricorda che «i 32 criteri del Programma vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell'ambiente». Tra gli indicatori considerati ci sono: l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l'accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l'educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.

