Si dice sempre che la speranza è l'ultima a morire. Se poi assieme alla speranza ci si aggiunge un pizzico di fortuna, sognare continua a essere più che lecito. Ed è quello che sta continuando a fare la Primavera del Cagliari che domani, ore 13, scenderà in campo contro l'Atalanta, forte non solo della scia di risultati positivi conseguiti nell'ultimo periodo, ma anche dei verdetti ottenuti questo pomeriggio da due delle dirette concorrenti per un posto nei playoff.

Lo 0-0 dell'Hellas Verona contro la Juventus fa in modo che i veronesi restino in sesta posizione e momentaneamente a +5 da Vinciguerra e soci; mentre la sconfitta della Lazio per 1-0 contro la Fiorentina, lascia i biancocelesti al nono posto e, per ora, a pari punti con gli isolani (55). Un occhio di riguardo ora va dato al Milan, che giocherà domani alle 11 contro il Torino e che attualmente è a quota 58 punti, in settima piazza.

I rossoblù ora devono giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due partite. «Siamo ancora vivi, e questo è quello che conta oggi. Il pareggio tra Hellas Verona e Juventus ci lascia in corsa, ma ora dobbiamo aspettare il risultato di Torino-Milan. Non dipende tutto da noi, è vero, ma quello che possiamo fare è farci trovare pronti», così Pisacane ha analizzato quanto fatto dalle due dirette concorrenti per l'eventuale corsa allo scudetto.

Il tecnico degli isolani ha poi spostato il focus sulla sua squadra: «Abbiamo due partite e vogliamo onorarle con tutto ciò che abbiamo dentro, a prescindere dalla classifica. Questa squadra ha dimostrato carattere, crescita e voglia di lottare fino all’ultimo secondo. Se ci sarà ancora una porta aperta, ci infileremo con tutto il cuore». Obiettivo chiaro quindi: vincere è l'unica cosa che conta.

Appuntamento per domani dunque, al centro sportivo Bortolotti, per la penultima giornata del Campionato Primavera 1.

