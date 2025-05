A rompere il silenzio della Torres dopo la figuraccia di Bergamo nell'andata dei playoff (7-1 per l'Atalanta Under 23) è il presidente Stefano Udassi: «Ieri è stata una sconfitta dolorosa, inattesa, che non ha scusanti. Ci rendiamo conto, dalla proprietà a tutte le componenti, di questo ed è evidente che comporti analisi profonde interne e responsabilità. Avevamo aspettative ben diverse dai Playoff e dalla partita d’andata, e per questo siamo molto delusi in particolare verso gli sforzi dei nostri tifosi che ci hanno seguito tutto l’anno e con grande sacrificio erano presenti anche a Caravaggio».

La disfatta infrange il sogno di lottare per la promozione in serie B, anche se mercoledì si gioca il ritorno al "Vanni Sanna". Il presidente Udassi aggiunge: «Una sconfitta del genere impone riflessioni importanti ed è per questo che dobbiamo fare necessariamente tesoro dell’accaduto per migliorarci. Lo dobbiamo alla nostra splendida tifoseria, a noi stessi, agli sponsor che credono in noi, ai tanti sacrifici ed investimenti fatti in questi anni e alla nostra città. Lo dobbiamo alla storia della Torres. Le sfide non finiscono qui e abbiamo, ed avremo, bisogno del sostegno di tutti».

Parole che fanno presagire l'intenzione di fare tesoro della severa lezione ma anche una ristrutturazione tecnica che riguarderà la squadra. Quella di mercoledì insomma sarà la partita del saluto per più di uno dei protagonisti dei due buonissimi campionati contraddetti poi dai playoff.

