Resta ancora accesa la possibilità di centrare un posto nei playoff per il Cagliari Primavera. I ragazzi di Pisacane hanno battuto 1-0 l'Atalanta e, grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti che hanno visto Milan e Lazio battute rispettivamente da Torino e Fiorentina e l'Hellas Verona pareggiare contro la Juventus, sognano sempre di più di raggiungere il post season. Grazie ai tre punti conquistati oggi, gli isolani salgono alla settima piazza in classifica, a pari merito con il Milan e a -2 dal Verona, momentaneamente sesto. Tutto si deciderà direttamente settimana prossima, nel corso dell'ultima giornata di campionato.

Un primo tempo dalle poche emozioni ma che ha visto i rossoblù cercare il vantaggio qualche volta in più rispetto agli orobici. Al 14' palla in mezzo di Simonetta per Arba che, dentro l'area avversaria, non riesce a colpire il pallone. Al 18' ancora Simonetta questa volta per Trepy, che calcia bene di controbalzo ma trova la traversa a negargli il gol. Cinque minuti più tardi i padroni di casa ci provano con un tiro da fuori area di Mencaraglia, ma la sua conclusione termina alta. Al 43' Cakolli, servito dentro l'area cagliaritana, prova ad impensierire Iliev, l'intervento provvidenziale di Cogoni in rovesciata mantiene il risultato sullo 0-0. Nel minuto di recupero è nuovamente il Cagliari a farsi avanti: calcio d'angolo battuto corto di Langella per Simonetta che crossa, Pintus colpisce bene di testa ma ancora una volta la traversa gli sbarra la strada.

Nella ripresa, al 46' Fiogbe ci prova, Malfitano allontana. Un minuto dopo Armstrong sigla il vantaggio, ma la sua posizione è di fuorigioco e la rete viene annullata. Al 52' grandissima chiusura di Pintus su Fiogbe lanciato verso lo specchio. Al 76' è Vinciguerra a presentarsi dalle parti di Zanchi, l'estremo difensore nerazzurro respinge la sua incursione. Al 78' la partita si sblocca: azione orchestrata da Simonetta che riesce a servire Vinciguerra; il 22, a sua volta, confeziona un taglio perfetto dentro l'area dell'Atalanta, Achour riceve, stoppa il pallone e firma l'unica marcatura dell'incontro. Gli ultimi dieci minuti più recupero vengono sfruttati da Cogoni e soci per gestire il pallone, senza correre particolari rischi. Nemmeno l'espulsione di Fiogbe, all'86', cambia le carte in tavola. Al triplice fischio i rossoblù possono festeggiare la vittoria e continuare a sognare un posto nei playoff. Ora testa al trentottesimo turno, l'ultimo di regular season, contro l'Udinese.

