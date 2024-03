Dopo la sosta per le nazionali, comincia lo sprint finale della Serie A. Nove giornate senza pause che decideranno i verdetti soprattutto per quanto riguarda la lotta retrocessione e quella per le coppe europee.

Ecco il programma della trentesima giornata, con risultati, marcatori e classifica.

Sabato

12.30 – Napoli-Atalanta 0-3 (26’ Miranchuk, 45’ Scamacca, 88’ Koopmeiners)

15 – Genoa-Frosinone (Sacchi)

15 – Torino-Monza (Aureliano)

18 – Lazio-Juventus (Colombo)

20.45 – Fiorentina-Milan (Maresca)

Lunedì

12.30 – Bologna-Salernitana (Feliciani)

15 – Cagliari-Verona (Doveri)

15 – Sassuolo-Udinese (Fabbri)

18 – Lecce-Roma (Marcenaro)

20.45 – Inter-Empoli (Dionisi)

Classifica

Inter 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Napoli 45, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Verona 26, Cagliari 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

(Atalanta e Fiorentina devono recuperare una partita)

