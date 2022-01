La Lega Serie A ha ufficializzato la variazione di orario e data di tre match di campionato causa Covid-19.

Cagliari-Bologna, ugualmente in calendario domani alle 14.30, si giocherà martedì 11 alle 20.45.

I titoli di accesso già acquistati resteranno validi mentre la vendita dei tagliandi ripartirà regolarmente domani mattina. La squadra si allenerà nel pomeriggio.

Quanto alle altre due partite rinviate: Bologna-Napoli, incontro valido per il terzo turno di ritorno, si disputerà lunedì 17 alle 18.30 anziché domenica 16 alle 15. Torino-Fiorentina, inizialmente in programma domani, domenica 9 gennaio alle ore 14.30 e valida per la seconda giornata di ritorno, si disputerà lunedì 10, con calcio di inizio alle ore 17.

RIDOTTI GLI SPETTATORI – Intanto, prima che intervenga il Governo, saranno gli stessi club ad autoridurre gli spettatori allo stadio. L'assemblea della Lega, convocata oggi d'urgenza dopo la telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e quello della Federcalcio Gabriele Gravina, ha infatti approvato all'unanimità una delibera che autolimita nelle giornate che si giocheranno il 16 e il 23 gennaio a 5.000 spettatori il massimo di presenze negli stadi per contrastare l'emergenza Covid, con i settori ospiti chiusi per evitare trasferimenti di tifosi da una città all'altra. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 15 gennaio.

In sostanza, quindi, la giornata di Serie A in programma domani e lunedì, così come la sfida di Supercoppa italiana di mercoledì tra Inter e Juventus e le gare degli ottavi di Coppa Italia in calendario nella prossima settimana, si svolgeranno con capienza al 50% negli stadi (come previsto nell'ultimo Decreto), mentre le partite di Serie A in programma il 16 e il 23 gennaio vedranno al massimo 5.000 tifosi negli impianti, allo stesso modo delle gare di Coppa Italia.

